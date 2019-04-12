Трамп заявил, что третий саммит с Ким Чен Ыном возможен

Президент США Дональд Трамп допускает проведение третьего саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.



Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Белом доме в четверг, передает Голос Америки.



“Третий саммит (с Ким Чен Ыном — ред.) может состояться. Это пошаговый процесс. Это так быстро не произойдет”, - сказал Трамп.



Как сообщал Укринформ, 27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержание мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризации Северной Кореи.



Первый саммит между Трампом и Ким Чен Ыном имел место 12 июня 2018 года на сингапурском острове Сентоса.

