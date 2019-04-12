ВР продолжит рассматривать "языковой закон" после выборов

Верховная Рада в пятницу, 12 апреля, закончила пленарное заседание, так и не окончив рассмотрение "языкового закона", сообщает РБК-Украина.



Следующее заседание Рады намечено на 23 апреля, через два дня после второго тура президентских выборов.



"Хочу напомнить вам, что на следующей неделе народные депутаты Украины работают с избирателями, в неделю с 15 по 19 апреля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Очередное пленарное заседание Верховной рады Украины состоится во вторник, 23 апреля", - напомнила перед закрытием первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.



В пятницу нардепы не рассматривали поправки в "языковой закон". Таким образом на данный момент нерассмотренными остаются около 10% поправок ко второму чтению законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".

