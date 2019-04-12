Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским: кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

Президент Украины Петр Порошенко не комментирует ситуацию, возникшую во время эфира на телеканале "1+1" в четверг вечером, в ходе которого кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский резко оборвал телефонный разговор с ним.



"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрели передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.



Как сообщалось, вечером в четверг, 11 апреля, президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты. "Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал президент.



После того, как ведущая программы связалась с В.Зеленским по телефону, кандидаты в президенты устроили перепалку в телефонном режиме на тему дебатов: президент звал оппонента на дебаты 14 апреля, шоумен настаивал на 19 апреля.

