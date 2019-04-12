«Большой бокс» на «Интере»: Василий Ломаченко проведет защиту титулов в бою с Энтони Кроллой

В субботу, 13 апреля, в 05:50 в программе «Большой бокс» на «Интере» чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко проведет обязательную защиту своих титулов. Он будет боксировать против экс-чемпиона мира по версии WBA британца Энтони Кроллы.



Последний бой наш соотечественник провел 8 декабря прошлого года. В противостоянии с пуэрториканцем Хосе Педрасой единогласным решением судей Ломаченко одержал победу и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе. Это достижение стало еще одной ступенькой на пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира, о котором мечтает Василий.



Для Кроллы победа над нашим чемпионом – единственный шанс вернуть былую славу. Поэтому британец обещает сделать все от него зависящее, чтобы присвоить себе титулы Ломаченко. «Я не могу дождаться этого боя! – признался Кролла. – Мне предстоит схватка с одним из лучших боксеров мира. Ради таких поединков ты идешь в спорт. Люди говорят, что мне нечего терять, но я еду в Лос-Анджелес, чтобы потрясти мир».



Сможет ли британец поразить спортивный мир и победить Василия Ломаченко, узнаем уже в эту субботу.



«Энтони Кролла – это боксер, не хватающий звезд с неба, но однажды ему все же удалось выиграть титул чемпиона мира, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Энтони Кролла – это бесстрашный парень. Так, в 2014 году он самостоятельно остановил двух грабителей, которые пытались проникнуть в соседский дом. Один из преступников ударил Энтони бетонной плитой – у него был проломлен череп и сломана щиколотка. Его жизнь была под угрозой. Бой за титул чемпиона мира, который должен был состояться через месяц, пришлось отменить. Но, несмотря на травмы, Энтони вернулся в ринг и получил титул чемпиона WBA. Так что отваги и силы духа этому боксеру не занимать».



Сам бой пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Украинские телезрители смогут посмотреть поединок 13 апреля в 05:50 в программе «Большой бокс» на «Интере». А в 05:20, перед трансляцией боя, канал покажет документальный проект о Василии Ломаченко – «Первый». Это рассказ о нелегком пути нашего чемпиона к успеху: его первом нокдауне, первой серьезной травме и первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

