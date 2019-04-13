Пять лет назад в Украине объявили о начале АТО

В 2014 году 13 апреля спецназовцы Службы безопасности Украины приняли первый бой на Донбассе, передает УНН. 12 апреля 2014 рода боевики захватили государственные учреждения на Востоке страны. В Славянск и Краматорск были направлены спецподразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.



Утром 13 апреля 2014года в пригороде Славянская группа спецназначения СБУ "Альфа" совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка, чтобы пообщаться с местными жителями. В это время на них было совершено вооруженное нападение. В этом бою погиб капитан СБУ "Альфа" Геннадий Биличенко.



После этого 13 апреля в Украине объявили антитеррористическую спецоперацию с целью урегулирования ситуации в стране, преодоления любых проявлений сепаратизма со стороны радикально настроенных лиц и недопущения фактов захвата административных зданий. Особое внимание уделяется таким регионам, как Донецком, Луганском и Харьковском.

