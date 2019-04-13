В США вынесли приговор соратнику Манафорта

Федеральный суд США вынес приговор бывшему соратнику Пола Манафорта, Сэму Паттену, в связи с отсутствием регистрации его в качестве лоббиста и нелегитимной работе в пользу украинского правительства времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщило американское издание The Hill.



По данным издания, консультант Паттен был приговорен к трем годам условно за то, что он не зарегистрировался как лоббист украинской политической партии. Согласно решению суда, ему также предстоит выплатить 5 тысяч долларов штрафа и выполнить 500 часов общественной работы.



Паттен признал себя виновным в августе прошлого года, сотрудничал в расследовании специального адвоката Роберта Мюллера, а также в других уголовных расследованиях. Судья Эми Берман Джексон, которая вынесла приговор Паттену, считает его преступление серьезным, но учитывая, что он принял на себя ответственность и сотрудничал с государственными прокурорами, существенно смягчила наказание.

