В Украине преобладают ночные заморозки, местами мокрый снег

В ближайшие сутки северо-западная часть Украины останется в сухой и холодной массе, остальная территория - в тёплой и влажной воздушной, сообщает Укргидрометцентр. В южных, днём в восточных и большинстве центральных областей дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью в западных областях заморозки 0-3°, в северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днём 6-11° тепла, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днём 11-16°.



В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 апреля самая высокая температура воздуха днём была +25,4 в 1972 году, самая низкая ночью -3,9 в 1928 году.



15 апреля в западных областях без осадков; ночью сильные заморозки 0-4°, температура воздуха днём 6-11° тепла.



В северных, Винницкой и Черкасской областях ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом; температура воздуха ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-4°, в Житомирской и Киевской областях сильные заморозки 0-2°, температура днём 7-12° тепла.



На остальной территории временами дожди, отдельные грозы; температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 10-15°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.



В Киеве - без осадков, днём небольшой дождь; ночью заморозки 0-2°, температура воздуха днём 8-10° тепла.

