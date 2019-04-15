На "дебаты" Порошенко и Зеленского пришли около пяти тысяч человек

Полиция обеспечила правопорядок на мероприятии возле стадиона "Олимпийский", где президент Украины Петр Порошенко выступал на стадионе и где были запланированы его дебаты с Владимиром Зеленским, на мероприятие пришли около 5 тысяч человек, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Порошенко ранее заявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В воскресенье Зеленский на дебаты так и не приехал, в результате Порошенко выступил перед своими сторонниками.



"Мероприятия возле НСК "Олимпийский" прошли мирно и спокойно. Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечила безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до пяти тысяч человек", - приводит слова Фацевича пресс-служба МВД.

