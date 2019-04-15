Зеленский ждет Порошенко на дебаты 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский", а сегодня под стадионом проходил агитационный митинг Петра Порошенко. Об этом сообщили в штабе Владимира Зеленского по вопросам хода избирательной кампании, пишет "Интерфакс-Украина".

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича [Порошенко] 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.



По словам Разумкова, речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.



"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул Разумков.



Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины. "Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Дмитрий Разумков.

