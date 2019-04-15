Порошенко после несостоявшихся дебатов спел песню

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко после несостоявшихся дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским спел песню "Ты ж меня обманула", а потом пошел со своими сторонниками фотографироваться под марш украинских националистов.



Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В воскресенье Зеленский на дебаты так и не приехал.



"Я сейчас схожу со сцены, мы идем на стадион, делаем совместную фотографию. Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом", - сказал Порошенко, трансляцию ведут украинские телеканалы.



Перед тем, как сойти со сцены, он спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM, отрывок из песни "Ти ж мене підманула".





