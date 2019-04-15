В Канаде сгорел украинский культурный центр

В канадском Гамильтоне недалеко от Торонто сгорел украинский культурный центр, где находился Союз украинской молодежи. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.



Дипломат, ссылаясь на местных пожарных, отметил, что в огне произошел обвал крыши.



Издание "Укринформ" сообщает, что пожар возник в ночь на 14 апреля. Кроме собственно культурного центра, в котором происходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона, в здании находилось также отделение кредитного союза "Будущность".



Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения. Отмечается, что в огне никто не пострадал.

