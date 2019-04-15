Порошенко уволил замглавы внешней разведки Семочко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.



"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".



В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.



В марте 2019 года агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило дело о незаконном обогащении Семочко.

