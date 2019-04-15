Генерал Кондратюк, отвечающий за спецслужбы в администрации Порошенко, подал в отставку

Генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратю, отвечающий за спецслужбы, подал на имя президента Петра Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает УНИАН.



Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.



"Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", - прокомментировал Кондратюк, объясняя вынужденные причины подачи в феврале 2018 года рапорта об отставке.



По оценкам Кондратюка успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.



"Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий. Один в поле не воин, даже если он президент", - добавил генерал.



Валерий Витальевич Кондратюк – кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. В 1991 году Кондратюк закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, киевский институт иностранных языков, академию Службы Безопасности Украины. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб.



Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

