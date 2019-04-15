Порошенко прокомментировал заявления о наркомании Зеленского

Глава государства Петр Порошенко заявил, что не никогда не называл кандидата в президенты Владимира Зеленского наркоманом, поскольку тому нет никаких доказательств. Об этом рассказал, выступая на митинге около стадиона НСК "Олимпийский".



"Что касается возможных обвинений в наркозависимости, я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю", - отметил Порошенко.



При этом глава государства подчеркнул, что он очень ответственно относится к своим заявлениям.

