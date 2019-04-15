На улицах рекламные баннеры с затылком Порошенко и надписью "Конец"

На Украине появились рекламные плакаты с надписью "Конец", выполненные в стилистике лозунга "Думай" Петра Порошенко.



На них помимо самого слова "Конец" изображен мужчина, но фото сделано в анфас без лица и виден только его затылок, но можно предположить, что речь идет о действующем президенте Украины Петре Порошенко.



Ранее Порошенко заявил, что готов явиться на стадион НСК "Олимпийский" для проведения дебатов 19 апреля. Однако он выставил условие: время дискуссии не должно совпадать с официальным время дебатов в эфире "Суспільного". Об этом "5 каналу" сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев.



"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должно быть на "Суспільному", как законопослушный гражданин - Порошенко пойдет на "Суспільне", - отметил он.



Медведев подчеркнул, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты именно на "Суспільному" и "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".



Отметим, что Зеленский заявил, что придет на стадион в 19:00. То есть у Порошенко вынуждают "Зе" изменить время.



