Автомобиль посла Украины в Лондоне протаранил психически больной мужчина

Мужчина, протаранивший в субботу в Лондоне несколько автомобилей у украинского посольства, в том числе машину посла, оказался психически больным, сообщил Скотленд-Ярд.



Мужчина в возрасте старше 40 лет после ареста в субботу был направлен на лечение в специализированную клинику.



Полиция Лондона была вызвана в субботу на место инцидента на западе британской столицы в 08.30 утра по местному времени. Неизвестный на автомобиле протаранил припаркованные машины у здания посольства Украины на улице Холланд-парк.

В результате инцидента никто не пострадал, инцидент не связан с терроризмом.

