"Звездные войны. Эпизод IX": появился первый тизер

Первый тизер к девятому эпизоду киносаги Звездные войны режиссера Джей Джей Абрамса появился в Сети 12 апреля.



Фильм будет называться The Rise Of Skywalker - Восхождение Скайуокера. Его премьера состоится 20 декабря 2019 года.



В первом двухминутном тизере показана одна из главных героинь Рей (Дейзи Ридли), Также в ролике присутствуют принцесса Лея, роль которой исполнила покойная Кэрри Фишер, робот C-3PO, Финн (Джон Бойега), Чубакка, дроиды C-3PO, BB-8 и даже Лендо Калриссиан (Билли Ди Уильямс), который ранее появлялся в оригинальной трилогии (V и VI эпизодах).



Напомним, съемки девятого эпизода Звездных войн начались 1 августа 2018 года в Лондоне.





