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"Звездные войны. Эпизод IX": появился первый тизер
Первый тизер к девятому эпизоду киносаги Звездные войны режиссера Джей Джей Абрамса появился в Сети 12 апреля.
Фильм будет называться The Rise Of Skywalker - Восхождение Скайуокера. Его премьера состоится 20 декабря 2019 года.
В первом двухминутном тизере показана одна из главных героинь Рей (Дейзи Ридли), Также в ролике присутствуют принцесса Лея, роль которой исполнила покойная Кэрри Фишер, робот C-3PO, Финн (Джон Бойега), Чубакка, дроиды C-3PO, BB-8 и даже Лендо Калриссиан (Билли Ди Уильямс), который ранее появлялся в оригинальной трилогии (V и VI эпизодах).
Напомним, съемки девятого эпизода Звездных войн начались 1 августа 2018 года в Лондоне.
Источник: Корреспондент
09:30