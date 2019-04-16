В Сиднее открыли кладбище "Игры престолов"

В сиднейском парке Столетия открылось кладбище погибших персонажей сериала Игра престолов. Об этом сообщили на YouTube-канале CBAustralia.



Кладбище площадью 2000 квадратных метров состоит из могил погибших героев сериала на протяжении последних семи сезонов. По данным СМИ, в сериале уже погибло больше 100 тысяч человек.



Масштабную инсталляцию сделал местный телеканал Foxtel накануне премьеры финального сезона сериала. Место называется Grave of Thrones, что в дословном переводе означает "Могила престолов", и созвучно с оригинальным названием сериала - Game of Thrones.





