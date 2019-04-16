Почему опасно лечить простуду "щадящими" лекарствами

Исследования Кардиффского университета показывают, что безрецептурные средства (пастилки, леденцы) от боли в горле могут способствовать возникновение устойчивых к антибиотикам патогенов, пишет The Daily Mail. Дело в том, что в подобные средства нередко добавляют антибиотические агенты. Но, несмотря на это, им не удается убить опасные патогены. В итоге колонии бактерий становятся сильнее, они развиваются и приобретают защиту от антибиотиков.



Более того, простудные заболевания, вызванные вирусами, нельзя излечить средствами с антибиотиками. Между тем, в ротовой полости может присутствовать условно патогенная флора, которая после такого "лечения" активируется. Исследователи провели эксперименты с четырьмя типами бактерий - Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Streptococcus pyogenes и Haemophilus influenza. Бактерии обрабатывали патогены в течение суток при температуре тела разными дозами грамицидина, неомицина, бацитрацина и тиротрицина.



Бактерии, которые выжили после обработки, проверили на признаки устойчивости к антибиотикам. Также ученые выяснили, достаточно ли концентрации антибиотиков, содержащейся в нерецептурных препаратах, для уничтожения патогенной флоры. Оказалось, для торможения роста популяции S. aureus и A. baumannii требовались большие дозы неомицина, бацитрацина и тиротрицина, превосходящие концентрацию, содержащуюся в нерецептурных средствах. Для грамицидина не удалось установить рабочую дозу, так как ни одна концентрация не сработала. А вот бактерии H. influenza не могли расти при любой концентрации антибиотиков.



S. pyogenes демонстрировали рост только при использовании очень малых доз неомицина. Примечательно: когда бактерии S. aureus вступали в контакт с бацитрацином, через 144 часов, даже при высокой концентрации антибиотика, они начинали размножаться. Когда же использовалась более низкая концентрация, патоген развивал устойчивость к антибиотикам.

