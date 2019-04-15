Ассанж расскажет, что за "сговором Трампа с Россией" стояла Украина?

В четверг, 11 апреля, основатель Wikileaks был арестован в Лондоне. В тот момент, когда его выводили из здания посольства Эквадора, он призвал оказать сопротивление давлению администрации Трампа. Ассанж некоторым образом способствовал избранию Трампа на должность президента в 2016 году, поскольку электронные письма членов Демократической партии, предположительно украденные российскими хакерами, были опубликованы на сайте Wikileaks.

Ему предъявили обвинение в хакерской деятельности в связи с публикацией в 2010 году секретных документов Госдепартамента и Министерства обороны США, которые Wikileaks получил в том числе от Челси Мэннинг (Chelsea Manning).



Президент Трамп постарался дистанцироваться от этого дела, но, как сказал Джулиани, арест Ассанжа, который провел почти семь лет в здании посольства Эквадора, может принести пользу президенту, чью репутацию недавно восстановил спецпрокурор Роберт Мюллер, не обнаруживший доказательств преступного сговора Трампа с Россией.



«Может быть, это [экстрадиция Ассанжа в США] пролило бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в сговоре с Россией с целью повлиять на выборы 2016 года, — сказал Джулиани. — Следите за Украиной. Учитывая все имеющиеся в его распоряжении источники, вполне возможно, что он может знать или располагать информацией о том, как все это началось».



Как отметил Джулиани, он имел в виду то, что Ассанж может рассказать об истоках федерального расследования предполагаемого сговора Трампа с Россией, а не о том, что Ассанж может опровергнуть факт взлома россиянами электронной почты членов национального комитета Демократической партии и председателя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты (John Podesta).



По словам Джулиани, он считает, что Ассанж может «показать, кто выдумал лживую историю, что [Трамп] вступил в сговор с Россией».



Джулиани, который прежде был мэром города Нью-Йорк, отметил, что он «пока не уверен», что возможное разоблачение заговора Ассанжем приведет к смягчению его приговора.



В своем отчете, который был представлен 22 марта, Мюллер написал, что он не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией, о чем сообщил генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) в своем письме к конгрессменам. Во вторник, 9 апреля, Барр заявил, что отредактированная версия отчета Мюллера будет обнародована в течение недели.



Ассанжа обвиняют в заговоре с целью взлома компьютерной системы правительства США. Предположительно он обсуждал с Мэннингом возможности взлома пароля, хотя в обвинительном акте ничего не сказано о том, удалось ли им в результате получить какие-либо данные. Если Ассанжа признают виновным в совершении этого преступления, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.



После ареста Ассанжа некоторые эксперты заговорили о том, что он может пригрозить администрации Трампа раскрытием государственных секретов и таким образом заставить ее снять с него обвинения.



Есть несколько неподтвержденных заявлений, которые могут навредить Трампу, включая заявление бывшего юриста Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen), что в июле 2016 года он подслушал телефонный разговор, в ходе которого советник Роджер Стоун (Roger Stone) сообщил Трампу о своем разговоре с Ассанжем, который намеревался опубликовать украденные хакерами электронные письма. Команда Мюллера также проверила писателя Джерома Корси (Jerome Corsi), посчитав неправдоподобным то, что в июле 2016 года он «предсказал» публикацию электронных писем Подесты на сайте Wikileaks.



Джулиани ответил решительным «нет», когда его спросили, может ли арест Ассанжа подвергнуть Трампа новым юридическим рискам, связанным с публикацией электронных писем в 2016 году.



Хотя, будучи еще кандидатом, Трамп радовался разоблачениям Wikileaks касательно Хиллари Клинтон, став президентом, Трамп неоднократно говорил о том, что он не располагает информацией об Ассанже и о его возможном помиловании. Бывший член Палаты представителей Дана Рорабакер (Dana Rohrabacher) попытался поговорить с Трампом о помиловании Ассанжа, но безуспешно, а в четверг, 11 апреля, Трамп заявил, что он не знает ничего ни об Ассанже, ни о Wikileaks.



Источник: Washington Examiner



