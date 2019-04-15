Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу.



"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", - заявил дипломат в интервью телеканалу Mega TV.



По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), который уже является бывшим лидером".



При этом М.Помпео подтвердил, что США не снимают с повестки дня вопрос о вооруженной интервенции против Венесуэлы.



В ответ на вопрос ведущей Андеа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, М.Помпео заявил: "США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".



Ведущая попросила уточнить, значит ли это ответ "Да", на что М.Помпео завил: "Ответ - да".



А.Аристей спросила, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого.



Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) прекратил убийства и страдания его народа".



Ведущая продолжала настаивать на получении более четко ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрения со стороны Совета Безопасности ООН?"



При этом она дополнила вопрос, напомнив, что так США поступили в Ираке.



"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы четко дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", - сказал М.Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четырежды".



Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и русских, на прекращение времени правления Мадуро".

