ЦИК передала бюллетени на зарубежные участки

ЦИК передала на 101 заграничный избирательный участок 436 тыс. 528 бюллетеней. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.



"Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для повторного голосования в заграничном избирательном округе, полученные от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг. Всего на 101 заграничный избирательный участок был передан 436 тыс. 528 бюллетеней", - сообщили в ЦИК.



После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

