В Японии начали вывозить топливо из бассейна реактора АЭС Фукусима-1

С третьего реактора Атомной электростанции Фукусима-1, которая была повреждена в результате землетрясения и цунами 2011 году, начали вывозить ядерное топливо. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает Mainichi Shimbun.



Японская энергетическая компания TEPCO, которая занимается вывозом, заявила, что планирует вывезти семь неизрасходованных топливных стержней из бассейна реактора, где хранятся в общей сложности 566 отработанных и неизрасходованных топливных стержней, и передать их в другой бассейн хранения на территории в конце этого месяца.



По словам оператора, начало работ было отложено более чем на четыре года из-за серии неисправностей устройств, необходимых для работы, и высокого уровня излучения. После проверки первой партии из семи каркасов стержней в июне работы по их извлечению будут продолжены.



Работы на третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021, а на первом и втором - в 2023 году.



В общей сложности 1573 топливных стержня, включая неизрасходованные, находятся в бассейнах хранения трех поврежденных реакторов. Большое количество отработавшего топлива является огромным препятствием для утилизации поврежденных реакторов, поскольку они генерируют тепло и высокие уровни радиации в течение длительного времени.



В 2014 году TEPCO завершила работы по удалению топлива в бассейне четвертого блока.



Напомним, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС Фукусима-1, что привело к масштабной аварии.

