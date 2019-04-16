Порошенко подписал закон о банкротстве физических лиц

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что подписал Кодекс по процедурам банкротства.



"У меня есть еще одна приятная новость – я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал П.Порошенко на встрече в представителями бизнеса в понедельник в Киеве.



Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (законопроект №8060). Одной из новелл документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

