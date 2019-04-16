Верховный суд изменил правила расчета военных пенсий

Индексация должна быть учтена в составе денежного довольствия военнослужащих для расчета пенсии за выслугу лет, что обеспечивает соблюдение пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы. Вместе с тем при начислении пенсии не учитываются ежеквартальные и разовые виды премий.



К таким выводам пришел Верховный Суд в составе судей судебной палаты для рассмотрения дел по защите социальных прав Кассационного административного суда, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску лица в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.



Соответствующая информация обнародована на странице ВС в Facebook.



Отмечается, что истец, которому назначена и выплачивается пенсия по инвалидности, просил обязать ответчика пересчитать и выплачивать истцу пенсию в размере, начисленном с 80% денежного обеспечения с учетом денежной помощи на оздоровление, индексации, единовременного пособия при увольнении в размерах, указанных в справке воинской части, а также осуществить выплату суммы перерасчета.



Постановлением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск был удовлетворен. Принимая такое решение, суды исходили из того, что денежная помощь на оздоровление, индексация и единовременное пособие при увольнении являются одноразовыми дополнительными видами денежного обеспечения, которые в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» входят в состав денежного обеспечения военнослужащих, а поэтому должны быть учтены при начислении пенсии.



Просмотрев по кассационной жалобе указанные судебные решения, ВС кассационную жалобу удовлетворил частично, постановления судов предыдущих инстанций отменил в части удовлетворения иска по учету денежной помощи на оздоровление и единовременного денежного пособия при увольнении и отказал в удовлетворении иска в этой части, а в другой части судебные решения оставил без изменений.

