Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Суд удовлетворил иск о разводе Бреда Питта и Анджелины Джоли, несмотря на то, что они еще не решили вопросы раздела имущества и опеки над детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Blast.



Таким образом, голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт теперь разведены официально. Решение о разводе было принято судом, хотя соглашение о деталях развода между актерами еще не подписано. Сообщается, что они устали от "эмоционального напряжения" и хотят отдохнуть друг от друга.



Отметим, что Питту и Джоли еще предстоит решить вопросы по разделу имущества и опеки над шестью детьми.



Напомним, в 2017 году Джоли и Питт договорились вести бракоразводный процесс конфиденциально.



В 2018 году Питт и Джоли пришли к согласию в вопросах опеки над детьми в рамках развода.



Добавим, что по информации некоторых источников, Анджелина Джоли намеренно затягивала процесс развода, чтобы постараться вернуть бывшего мужа.

