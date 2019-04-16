Лукашенко заявил о готовности выступить посредником в конфликте на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов активней участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе, но только если этого пожелают лидерами России и Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает БЕЛТА. Лукшенко отметил, что обсуждал недавно соответствующий вопрос со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.



"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", - заявил президент Беларуси.



Он также отметил, что ранее часто слышал критику из-за своих попыток помочь.



"Как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности - мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна - мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Он также отметил, что конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.



"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт", - заявил Лукашенко, отметив, что война находится "за забором.

