Диверсант Холоднюк: автор крупнейшего коррупционного проекта в истории правосудия цепляется за свое кресло

Одиозный председатель Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк по прозвищу “завхоз Януковича” в панике. Пока он через суд оспаривает конкурс, на котором его лишили должности, с обыском нагрянули детективы НАБУ. Холоднюк говорит – это давление, НАБУ утверждает – воровство. Не надо было всей семьей наживаться на закупках оборудования для видеофиксации судебных заседаний. Это самый масштабный коррупционный проект в истории отечественного правосудия.



Для справки. Зеновий Васильевич Холоднюк родился 15.05.1961 г. в селе Сосуливка Чорткивского района Тернопольской области. Юридического образования не имеет. В 1982 году закончил Черновицкий финтехникум по специальности «бухгалтер». В 1989 году получил диплом экономиста в Тернопольском финансово-экономическом институте.



В 1981-2008 гг. работал в страховой сфере (Госстрах, НАСК "Оранта", ЗАО "Лидер", "GDC Financial Group"). В 2008 году при загадочных обстоятельствах был назначен замглавы Государственной службы автомобильных дорог. Чтобы соответствовать должности, в 2010 году прибрел диплом инженера-строителя Киевского транспортного университета.В 2011 году с подачи функционеров “Партии регионов” получил должность руководителя финансовой службы Государственной судебной администрации Украины. С 03.2012 г. – начальника киевского территориального управления ГСА. 03.2013 г. – зампредседателя ГСА. 25.04.2014 г. Совет судей назначил Холоднюка председателем ГСА.

Странный карьерный взлет в разгар постмайданной эйфории объясняется просто. Начались люстрационные процессы. Судебная корпорация держала круговую оборону. Совет судей во главе с председателем Валентиной Симоненко был уверен, что “пешка регионалов”, получивший за подобострастное исполнение всех пожеланий Банковой прозвище “завхоз Януковича”, – самая подходящая кандидатура для борьбы с Минюстом и организации саботажа пресловутого очищения власти.

Зеновий Васильевич со своей задачей справился. Расковырять судебную ветвь люстраторам не удалось. “Теперь вы мои должники”, – решил Холоднюк. И приступил к реализации схемы, аналогов которой в коррупционной истории страны еще, пожалуй, не было.В ноябре 2017 года Верховная Рада приняла изменения в УПК, согласно которым с 1 января 2019 года вводилась обязательная видеофиксация уголовных процессов и вынесения решений следственными судьями (санкции на обыски, аресты и проч.). Под это дело для создания Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) нужно было закупить огромное количество оборудования – для всех судов страны.Несмотря на дыры в бюджете, финансирование ГСА получила в полном объеме. Но ЕСИТС не заработала ни 1 января 2019 года, ни 1 марта. Закупленное программное обеспечение «Аккорд» оказалось бракованным. Серверное и сетевое оборудование для основного дата-центра, поставленное ООО «Кит» (тендер «Прозорро» объемом в 58,3 млн. грн. в 2018 году), вообще некомплектным. В таком же духе были распилены все остальные средства.Госаудитслужба обнаружила, что фирмы, получавшие жирные заказы от ГСА (например, ООО «Альтаир» – на 27 млн. грн., ООО «Фолгат» – на 43 млн. грн.), были связаны между собой и контролировались созданным при Государственной судебной администрации ГП «Информационные судебные системы», где работала Надежда Холоднюк – сестра Зеновя Васильевича.Перечислением на “ямы” и обналичиванием украденных денег через физлиц-предпринимателей (под бдительным руководством брата своего начальника – Игоря Васильевича Холоднюка) занимался директор ГП Леонид Богданов – кадр в таких вопросах весьма опытный. Но в сентябре 2017 года его арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного ГПУ по фактам афер с фиктивными поставками программного обеспечения для Минюста в 2013-2014 гг. и хищения 6,4 млн. грн.Правда, “по недосмотру” суда Богданов был выпущен без залога, и с тех пор его след затерялся. Еще один начальник сестры Холоднюка – Геннадий Живаев находится под следствием: ему определили “щадящий” залог – всего в 128 тыс. грн.Ограждать “обнальные фирмы” от беспокойства правоохранительных органов было поручено доченьке. Для этого Машу Холоднюк пристроили в Секретариат Кабмина – в отдел финансового мониторинга. Уже подыскивали доходное место и для младшего сына Сережи – аспиранта отдела теории государства и права одноименного Института им. В.М. Корецкого. Но тут коррупционным проектом Холоднюка, наконец, заинтересовалось НАБУ...Весной 2018 года было открыто уголовное производство №42017000000001155 по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или организованной группой).В рамках этого дела уже проведены обыски в фирме “КИТ”. А 9 апреля 2019 года детективы пришли в ГСА. По данным «Судебно-юридической газеты», обыск начался примерно в 11:00 во вторник и проходил в целом ряде помещений двух зданий ГСА. В том числе в кабинетах Зеновия Холоднюка и его заместителя Людмилы Гизатулиной (правая рука и верный соратник по тендерным аферам, – автор).

Вечером того же дня в СМИ появилось заявление Зеновия Холоднюка о том, что обыски НАБУ в помещении Государственной судебной администрации он считает политически мотивированным давлением на него и местью за отказ покинуть пост в добровольном порядке.

В ответ НАБУ сообщило, что никаким давлением за отказ освобождать кресло главы ГСА в ее следственным действиях не пахнет. А пахнет... воровством на закупках. “Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України”, - сказано в пресс-релизе НАБУ.

О каком конкурсе идет речь? 17 января 2019 года (после первого срыва запуска ЕСИТС, – автор) Высший совет правосудия впервые в истории Украины объявил конкурс на должность председателя ГСА и его заместителя. Как настаивает Холоднюк – вопреки закону "О государственной службе Украины". Как считает Высший совет правосудия – в полном соответствии со ст. 153 закона «О судоустройстве и статусе судей», где сказано: “призначення і звільнення Голови Державної судової адміністрації України здійснюється Вищою радою правосуддя на конкурсній основі”.“Я резко выступил против таких незаконных действий. Ведь конкурс можно объявлять только на вакантную должность”, – с обидой прокомментировал он недружественный выпад со стороны судейской корпорации. Мол, кто посмел посягнуть на святое – мое законное место?По его словам, условия конкурса были прописаны секретариатом Высшего совета правосудия под своего руководителя Сергея Пушкаря. "Именно он после этого и подал свою кандидатуру на председателя ГСА Украины. Остальные кандидаты были не допущены к конкурсу вообще. Следовательно, конкурса фактически не было, а победителем был определен единый кандидат – сам Пушкарь", – утверждает Холоднюк.На самом деле конкурс все-таки был, и участвовали в нем шестеро: Виктор Кощинец, Сергей Пушкарь, Александр Радецкий, Василий Карпинец, Игорь Бут и Геннадий Трегуб. 15 февраля стало известно, что выбрали Сергея Пушкаря – руководителя секретариата Высшего совета правосудия. Его заместителем стал Игорь Бут.Холоднюк и Гизатулина на конкурс не подавались, потому что ни у бывшего страхового агента, ни у его протеже нет высшего юридического образования и 10-летнего стажа работы в сфере права. То есть они не вписывались в базовые требования к претендентам.Вместо этого наш герой обжаловал решение ВСП в Верховном Суде, а также обратился в Окружной административный суд города Киева с иском об отмене решения конкурсной комиссии.Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия со своей стороны подала через канцелярию киевского админсуда апелляционную жалобу в Шестой апелляционный админсуд.Однако перспектива исков господина Холоднюка сотоварищи (его протеже Людмила Гизатулина и "технический" участник конкурса, соратник Зеновия Васильевича некто Геннадий Иванович Трегуб тоже забросали своими исками судебную систему) однозначно бесперспективна.Все дело в том, что пункт 35 Переходных положений Закона Украины "О судопроизводстве и статусе судей" прямо предусматривает выполнение Холоднюком и его заместителями, не прошедшими конкурсные процедуры, своих обязанностей ДО МОМЕНТА назначения новых руководителей ГСА на конкурсных началах. А это, как говорят юристы, "специальная норма специального закона". Так что зря беспокоил Холоднюк и Агентство госслужбы, и суды...Информированные источники в судебных кругах утверждают, что шансов на сохранение у него практически нет: “Масштабы хищений там фантастические, запуск ЕСИТС отложен на неопределенное время, и никто из бывших покровителей не хочет подставлять шею под топор, защищая коррупционную семейку, спалившуюся по причине неуемной жадности”.Скорее всего, он это понимает и оттягивает свой конец, чтобы как можно дольше не допустить преемника к работе, поскольку это ускорит расследование его хищений. "Своими действиями заказчики давления на меня фактически парализовали деятельность государственного органа, который отвечает за организационное и финансовое обеспечение судебной системы", – пожаловался Холоднюк прессе.Юристов такая трактовка только позабавила. Ведь сам он не просто парализовал создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, а фактически “отменил” целый этап судебной реформы, ограничив доступ части граждан к правосудию. Никому до него не удавалось совершить даже подобие столь масштабной диверсии. И этот скандал уже замять невозможно. Особенно в предвыборный период.