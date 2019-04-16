Дании предложили новый маршрут для Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода Северный поток-2 в водах южнее острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте компании в понедельник, 15 апреля.



"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм", - говорится в сообщении.



Заявка подается в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года. На рассмотрении в ДЭА уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2.



"Разработчику проекта, каким является компания Nord Stream 2 AG, сложно понять, по какой причине по прошествии 16 месяцев с момента вступления в силу поправки к закону о Континентальном шельфе, до сих пор отсутствует какое-либо решение по базовому маршруту в территориальных водах Дании, и почему нет решения по маршруту к северо-западу от Борнхольма, при отсутствии каких-либо возражений с точки зрения экологии и безопасности. Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта", - говорится в сообщении.



В компании утверждают, что подобные действия со стороны властей Дании не только подрывают фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивают свободу укладки трубопроводов на морском дне ИЭЗ в соответствии с Конвенцией ООН (UNCLOS) от 1982 года и, поэтому, противоречит принципу добросовестности данной Конвенции.



Отметим, на данный момент строительство газопровода Северный поток ‑ 2 продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Уже уложено более 1000 км двух ниток газопровода.

