S&P прогнозирует усиление требований МВФ к Украине

Международный валютный фонд будет ужесточать условия для Украины в последующих сделках, передает УНН со ссылкой на данные международного рейтингового агентство Standard & Poor's.



"Мы прогнозируем, что рост реального ВВП замедлится до 2,5% в 2019 году из-за снижения роста заработной платы, замедление внешнего спроса, базовых эффектов 2018 сельскохозяйственного года и более медленного роста инвестиций, поскольку некоторые предприятия откладывают решение до выборов. За прогнозный период до 2022 мы прогнозируем рост реального ВВП в среднем чуть менее 3%", - добавили аналитики.



Ранее, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B- / B" со "стабильным" прогнозом, и рейтинг по национальной шкалой "uaBBB" .

