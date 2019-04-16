С начала года корью заболели более 39 тысяч украинцев

Корью с начала 2019 года (с 28 декабря 2018 до 11 апреля 2019 года) в Украине заболели более 39 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья МЗ.



"С начала года (с 28 декабря 2018 до 11 апреля 2019 года) корью заболело 39549 человек - 18187 взрослых и 21362 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек", - говорится в сообщении.



Отмечается, уровень заболеваемости корью в Украине продолжает расти. С 5 по 11 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослый и 116 детей) областях.

