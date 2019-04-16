Столичные власти обещают школьникам вкусную и полезную пищу

Депутаты Киевского городского совета разработали новый порядок, что установит жесткие правила в системе координат работы коммунальных предприятий и усилит контроль над организацией детского питания в учебных заведениях. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



Он уточнил, что методология возможных типов организации питания в школьных столовых будет разработана до конца текущего года. Требования к методологии уже сформированы группой экспертов.



"Питание детей в киевских школах должно быть вкусным, полезным и безопасным. Подрядчики, которые не придерживаются требований качественного и безопасного питания, должны быть отстранены от его организации. Традиционная действующая модель выявила ряд недостатков, которых не должно быть в организации питания. Бороться с недобросовестными поставщиками мы должны уже сейчас ", - отметил он, добавив, что город решительно настроен убрать из школ и садиков тех поставщиков, которые думают только о заработке, пренебрегая здоровьем детей.



Сообщается, что сейчас КГГА рассматривает три возможных модели организации питания, среди которых и ныне действующая. Другие две - кейтеринг или обеспечение полуфабрикатами.



"Последняя имеет несколько путей реализации, а именно: от мощного предприятия к модернизации школьных столовых в мини-цеха. В частности, с сентября этого года начнет действовать введенная международная система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), которай идентифицирует, оценивает и контролирует риски на всех этапах изготовления пищевых продуктов. К тому же она облегчает контроль и делает его понятным - как руководителю, так и обычном работнику", - рассказали в КГГА.

