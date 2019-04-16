В метро Киева пассажиру сломали ногу

В Киеве правоохранители задержала злоумышленника, который на станции метро Славутич ударил во время ссоры пассажира метро. Об этом в понедельник, 15 апреля, информирует пресс-служба полиции столицы.



Так, заявитель рассказал, что он вместе со знакомым ехал в метро, когда между ними и другим пассажиром возник конфликт. Продолжать выяснение отношений мужчины вышли на платформу подземки, где пострадавший получил от оппонента удар по ноге.



Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали перелом. После оказания необходимой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации он отказался.



Сотрудники полиции метрополитена задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, который сейчас предоставляет правоохранительным органам объяснения о причинах инцидента.



Информация о происшествии должным образом зарегистрирована. После установления всех обстоятельств будет определяться правовая квалификация правонарушения.

