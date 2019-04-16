Экологические активисты перекрыли движение в Лондоне

Экологические активисты, выступающие против изменений климата, в понедельник заблокировали основные дороги в британской столице Лондоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.



Целью активистов группы XR является Мраморная арка, оживленный лондонский перекресток Оксфорд-серкус, мост Ватерлоо и Парламент-сквер. Они указали, что будут блокировать движение "столько, сколько будет нужно".



Этим утром мост Ватерлоо был заблокирован в обоих направлениях, когда там собрались десятки активистов. На Оксфорд-стрит посреди дороги установили огромную розовую лодку.



Кроме того, мишенью протестующих стала лондонская штаб-квартира крупной нефтяной компании Shell. Двери штаб-квартиры были повреждены, на здании нарисовали граффити.



Главной целью группы XR, как отмечается, является сокращение выбросов углерода к нулю к 2025 году. Они утверждают, что участие в сегодняшнем протесте могут принять от 3000 до 6000 их сторонников. В ноябре прошлого года они уже перекрывали мосты в Лондоне.

