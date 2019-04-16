ЦИК завершила регистрацию иностранных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник завершила процесс регистрации официальных иностранных наблюдателей для работы во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК 15 апреля. "Всего зарегистрировано 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", – говорится в сообщении.



Так, в понедельник Центризбирком зарегистрировал 345 официальных наблюдателей: 2 – от США, 3 – от Вьетнама, 3 – от Евросоюза, 5 – от Польши, 2 – от Франции, 6 – от ПАСЕ, 2 – от Японии, 3 – от Литвы, 2 – от Австрии, 19 – от Национального демократического института международных отношений США, 4 – от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 2 – от Иордании, 3 – от Европарламента, 10 – от Комитета За открытую демократию, 3 – от Канады, 185 – от БДИПЧ ОБСЕ, 32 – от Всемирного конгресса украинцев, 43 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 6 – от Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 10 – от Украинского конгрессового комитета Америки.



Кроме того ЦИК отменила регистрацию пяти официальных наблюдателей: 1 – от Национального демократического института международных отношений США, 2 – от Всемирного конгресса украинцев, 1 – от Комитета За открытую демократию, 1 – от БДИПЧ ОБСЕ.



Ранее стало известно, что ЦИК передала бюллетени на зарубежные избиркомы. За границей смогут проголосовать более 436 тысяч избирателей. Больше всего участков откроется в Германии и США.

