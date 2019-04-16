Аваков: Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия и боеприпасов, а также произведения искусства.



"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость $1,5 миллиона. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - цитирует в понедельник пресс-служба МВД Украины А.Авакова.



Министр отметил, что сейчас задержаны три человека 1969, 1870 и 1975 годов рождения, которые объективно подозреваются в причастности к этому преступлению. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим.



По словам А.Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений.



"Во время обысков изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла – Рошель". Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершенным других преступлений", - говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.



В свою очередь начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, связаны ли каким-то образом задержанные с делом "бриллиантовых прокуроров", сказал: "Нет. Я всех нюансов того дела не знаю, но это был корыстный мотив, непосредственно связанный только с потерпевшим и его состоянием".



По словам А.Крищенко, организатор преступления был бизнес-партнером потерпевшего и посредством убийства "пытался поправить свое материальное положение". "Он уж отсидел 11 лет за совершение разбойного нападения", - добавил начальник главка.



Руководитель главка рассказал, что фактически полиция задержала злоумышленников, когда те собирались напасть на семью потерпевшего. "Задержание было в субботу, 13 апреля, когда семья потерпевшего была на кладбище, 40 дней со дня смерти (ювелира – ИФ)", - рассказал он.



По словам А.Крищенко, несколько дней злоумышленники планировали преступление в отношении семьи – "выбирали, откуда бросить гранату".



Таким образом, как пояснил начальник главка столичной полиции, задержанным инкриминируется убийство ювелира, а также покушение на убийство семьи, мотивом чего могли быть вымогательство или месть.



Как сообщалось, 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев.



По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота". "В показаниях (С.Киселев – ИФ) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - сообщил экс-замгенпрокурора.



Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал С.Киселева "основным свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров". В то же время, он заявил, что в настоящее время нельзя утверждать, "что убийство было связано именно с этим делом", и допустил, что бизнесмен мог быть убит из-за долгов или личного конфликта.



В то же время фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов. "Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано", - рассказал он.

