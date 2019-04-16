Содержание семи сезонов «Игры престолов» рассказали за 4 минуты в стихах

В эфире американской телепередачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» ведущий за четыре минуты в стихах пересказал содержание 67 уже вышедших эпизодов сериала «Игра престолов». Видео опубликовано на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.



Джеймс Корден не только передал содержание истории о Семи Королевствах, но и назвал Кхала Дрого Акваменом, пошутил над президентом США Дональдом Трампом, сравнив стену, защищавшую жителей Вестероса тысячи лет, со стеной, которую глава государства собирается построить на границе с Мексикой. Также Корден отметил, что несмотря на то, что в конце седьмого сезона стена все-таки пала, зрителям удалось увидеть обнаженного Джона Сноу.



Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла 14 апреля. В преддверии премьеры Роскомнадзор призвал к осторожности россиян, собирающихся смотреть восьмую часть сериала. Ведомство предупредило об опасности перехода по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр, так как такие ссылки часто оказываются заражены вирусом.





