Сбросить вес мешают скрытые проблемы с печенью

Не всем людям удается сбросить вес, несмотря на соблюдение диеты и физические упражнения. Как передает "Южный Федеральный", британские ученые из Бристольского Университета связывают это с неалкогольной жировой болезнью печени. Данный недуг часто протекает бессимптомно. Он диагностирован у пятой части взрослого населения Земли.



Медики констатируют: данное заболевание стремительно "молодеет", все чаще поражая людей в возрасте 20 лет. В печени, окруженной жировыми отложениями, обменные процессы протекают аномально медленно. Торможение метаболизма означает, что сахар и жир не могут успешно утилизироваться. Итогом становится ожирение.



Эксперты подчеркивают, что на фоне жировой болезни печени без специальной терапии невозможно снизить вес. При этом патологический процесс непросто остановить - все может начаться с небольшой прибавки веса, вызванной временным изменением рациона. К примеру, если человек какое-то время питается фастфудом, в его теле запустится цепная реакция.

