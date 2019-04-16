Преимущества приобретения шкафов-купе в магазине Lamelio

Если вы в поисках недорогой, практичной и эффектной корпусной мебели, тогда добро пожаловать на сайт интернет-магазина Lamelio. Здесь вас ждут выгодные условия сотрудничества, лояльные цены, большой ассортимент качественных шкафов-купе различных моделей (угловых, встроенных, радиусных, прямых и др.).

Вы можете приобрести корпусную мебель под любое стилистическое оформление помещения, это могут быть стандартные варианты с глухими дверцами, декорированными зеркалами, пескоструйными узорами, фотообоями и другими материалами. В каталоге доступны модели с двумя, тремя, четырьмя и пятью дверями. Внутреннее наполнение также может быть разным. Все зависит от ваших потребностей, выбирайте платяные модели, с ящичками для вещей и одежды, комбинированные и т. д.

Для повышения функциональности корпусной мебели можно использовать дополнительные приспособления (лифты, корзинки, доводчики и др.) В интернет-магазине Lamelio представлена продукция от известных производителей, которые используют при изготовлении мебели качественную фурнитуру и наполняющие элементы. При необходимости вы можете вызвать замерщика на дом и заказать изготовление шкафа-купе по индивидуальному проекту с учетом конструктивных особенностей вашего помещения.

На сайте вы можете приобрести мебель для офисов, спален, прихожих, детских, гостиных. Размеры готовых изделий могут отличаться, поэтому при выборе воспользуйтесь фильтром, указав необходимые габариты. Не забывайте о том/, что одни и те же модели могут быть выполнены из разных материалов и в различном цветовом оформлении. В качестве материалов изготовления используют, ДВП, пластик, сталь, ДСП.

Корпусная мебель от производителя обладает большим количеством преимуществ. В первую очередь это компактность, многофункциональность и эргономичность. Не менее важное значение имеет вместительность шкафов, а также то, что раздвижные системы позволяют экономить пространство. Благодаря тому, что заказ мебели осуществляется напрямую от производителя, то вы может существенно сэкономить на отсутствии посреднических услуг. Сборку конструкции осуществляют профессиональные мебельщики, поэтому проблем с эксплуатацией приобретенной мебели у вас не будет. На всю продукцию выдается гарантия, доставка осуществляется в любой город.

Оформите покупку в магазине Lamelio и уже через несколько дней вы сможете наслаждаться комфортной и качественной мебелью.