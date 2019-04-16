«Правила выживания»: как выбрать копченую рыбу

Во вторник, 16 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают о том, как выбрать качественную копченую рыбу и не попасться на удочку недобросовестных производителей.

Копченая рыба – золотистая, ароматная, вкусная и… смертельно опасная. Некачественная рыба может стать причиной серьезных заболеваний: описторхоза, лептоспироза, сальмонеллеза и едва ли не самого страшного из всех – ботулизма. Одна из героинь ток-шоу «Правила выживания», Ольга Андрушкевич, купила в супермаркете скумбрию холодного копчения и оказалась в больнице со страшным диагнозом. Где купить качественную копченую рыбу? Как отличить ее от той, которой можно отравиться?

«С помощью эффекта копчения можно скрыть различные недостатки рыбы, поэтому недобросовестные производители могут обманывать своих покупателей, продавая им под видом свежей копченой рыбы протухший товар, – объясняет экс-управляющая магазинами и эксперт по качеству товаров и услуг Наталья Кудряшова. – Реанимация такой рыбы происходит с помощью химического «жидкого дыма». Перед этим ее вымачивают в марганцовке и хлорке, от этого она выглядит и пахнет, как настоящая копченая, а мы приносим домой потенциальный источник инфекций. Определить качество копченой рыбы можно по цвету: рыбу, обработанную «жидким дымом», подкрашивают, от этого она приобретает очень яркую и неравномерную золотистую окраску. Поэтому лучше выбирать рыбу, которая окрашена равномерно, не имеет едкого химического запаха, без повреждений целостности шкурки. Даже если рыба продается на вес, должна быть этикетка производителя, на которой отмечается способ копчения, срок годности и состав».

Как отличить реанимированную копченую рыбу от качественной? В чем отличие холодного копчения от горячего? И как правильно хранить рыбный деликатес? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; врач-инфекционист Евгения Менжулина; доцент Национального университета пищевых технологий Светлана Матко; экс-управляющая магазинами и эксперт по качеству товаров и услуг Наталья Кудряшова; ресторатор и шеф-повар Алексей Александров; адвокат Сергей Бевз. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – шоумен Дядя Жора.

«Программа «Правила выживания» открывает глаза на многие любопытные факты, о которых можно только догадываться, а также предоставляет полезную информацию о качестве тех или иных продуктов, – говорит Дядя Жора. – Уверен, кому-то это поможет определиться с выбором товара или предотвратить отравление».

Также на этой неделе зрители увидят новые выпуски «Правил выживания», посвященные бытовой химии, крупам и сладостям.

В среду, 17 апреля, в 14:45 – программа о бытовой химии.

Благодаря бытовой химии жизнь миллионов хозяек стала намного проще, однако некоторые потребители отказываются от их применения в пользу натуральных средств. Правда ли, что моющие и чистящие «помощники» содержат большое количество химических веществ и соединений, которые представляют реальную опасность для здоровья человека? Что такое экологическая бытовая химия и чем она отличается от тех средств, которыми мы привыкли пользоваться? Как отличить фальсификат от оригинала? Звездный эксперт программы – певица Светлана Билоножко.

В четверг, 18 апреля, в 14:45 в эфир выйдет программа, посвященная крупам.

Гречневая, рисовая, пшеничная и манная… Диетологи советуют начинать свой день именно с каши. Но только в том случае, если крупа – качественная. Какими опасными веществами могут обрабатывать гречку, пшеницу и кукурузу в поле? Какую крупу нам продают в магазинах? И как проверить качество крупы у себя на кухне? В этих и других вопросах будут разбираться эксперты ток-шоу «Правила выживания». Специальный гость выпуска, ведущий Слава Соломка, поделится полезными советами по приготовлению каш.

В пятницу, 19 апреля, в 14:45 темой выпуска станут сладости.

Пирожные, торты, конфеты и шоколад – сладости могут быстро и легко поднять нам настроение. Но цена за временное удовольствие может оказаться очень высокой. Оказывается, даже маленький кусочек шоколада может быть очень опасным для вашего здоровья. Какие вещества добавляют в состав кондитерских изделий недобросовестные производители? Как отличить качественный шоколад от дешевых заменителей? Проверяет ли кто-то качество тортов и пирожных, которые мы покупаем в супермаркетах? Среди экспертов этого выпуска – певица Лиля Киш.

Не пропустите новые выпуски уникального ток-шоу «Правила выживания» – со вторника по пятницу в 14:45 на телеканале «Интер».

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