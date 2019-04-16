Пожар в Нотр-Дам полностью потушен

В Соборе Парижской Богоматери во вторник, 16 октября, полностью ликвидировали возникший накануне пожар. Об этом заявил представитель корпуса пожарных Парижа.



"Нам удалось полностью потушить пожар", - сказал он. Тем не менее, по его словам, пожарные останутся на месте инцидента в течение всего дня на случай скрытых очагов огня.



Отмечается, что тушение пожара велось более девяти часов, было задействовано около 400 пожарных.



Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения в ходе пожаре.



Утром в соборе должны были собраться эксперты и архитекторы, чтобы определить масштабы повреждения конструкции.



Пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.



Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

