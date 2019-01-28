Луценко об освобождении Савченко и Рубана: судебная система тяжело больна

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что судебная система в Украине тяжело больна, прокомментировав освобождение из-под стражи, подозреваемых в организации теракта, нардепа Надежды Савченко и ее сообщника Владимира Рубана. Свою реакцию он опубликовал 16 апреля в Facebook.



"Дело Савченко - Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда", - написал он.



По словам генпрокурора, освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.



"ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой "ДНР" для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - добавил Луценко.



В то же время генпрокурор констатировал, что ряд резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляет признать: судебная система тяжело больна.



Луценко также назвал три причины такой "болезни" судебной системы.

