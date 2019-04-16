Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены при пожаре в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.



"Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасные розы, датированные XII и ХIII веками, до сих пор на месте", - сказал представитель собора Андре Фино.



Вместе с тем, сообщил А.Фино, могли пострадать другие витражи, однако они датируются более поздним временем.



"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", - отметил представитель.



Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.



"Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", - сообщил А.Фино.



Французские пожарные смогли взять под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, начавшийся в понедельник вечером.



Пожарным удалось сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.



Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

