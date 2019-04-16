Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".



Как сообщалось, стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности И.Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.



Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.



В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.



На минувшей неделе Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску И. Коломойского о национализации ПриватБанка – к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

