Память о Майдане находится под угрозой - Вятрович

Сегодня существует угроза, что память о событиях на Майдане будет уничтожена. Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время пресс-конференции "5 лет Майдана: шаткие указатели памяти", передает УНН.



"Есть субъективные и объективные причины, почему память о Майдане под угрозой. По объективным хотел бы напомнить, что украинцы - нация, которая не умеет помнить, поскольку нам не разрешали помнить сотни лет, особенно в коммунистические времена, это было опасно", - отметил Вятрович.



По его словам, задача украинцев, как общества - научиться помнить.



Среди других объективных причин Вятрович назвал войну в Украине - эти трагические события вытесняют память о событиях на Майдане.



"Есть также субъективные факторы, о которых мы не должны забывать. Прежде всего, кому-то выгодно, чтобы мы забыли о Майдане, потому что Майдан - это о нашей солидарности, о том, что мы умеем побеждать даже в не благоприятных условиях", - отметил Вятрович.



Он добавил, что этим пользуются политики, которые хотят вернуть Украину до 2013 года.

