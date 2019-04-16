YouTube принял горящий Нотр-Дам за фейковое видео

Механизм проверки видеосервиса YouTube принял видео горящего собора Парижской Богоматери за фейк, связанный с терактами 11 сентября. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает BuzzFeed.



После начала пожара в видеосервисе YouTube начали появляться ролики с места события. При этом некоторые прямые трансляции разных СМИ по всему миру на YouTube имели под видео специальную строку, содержащий краткую сводку о терактах 11 сентября в США и ссылку на соответствующую статью в Британской энциклопедии.



YouTube начал выборочно добавлять проверочную строку к тем видео, которые могут содержать сомнительную информацию.



Ранее сообщалось, что системы Facebook приняли трансляцию бойни в Новой Зеландии в марте за видеоигру.



Пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.



Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

