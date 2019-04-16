«Несгораемый пердак»

Сейчас «порохоботам» приходится нелегко. Их травят, издеваются над ними в социальных сетях. Вы ж войдите, б…ть, в их положение! Они ведь своей тени уже боятся. Читали листовки, которыми обклеен весь Крещатик? В случае прихода к власти «Зе-била» доллар будет по 100, пенсии по 12 долларов, начнут угонять скот, насиловать женщин и детей под «скрежет зубовный». Сами себя запугали. И тут загорелся Собор Парижской Богоматери. Вот что Тарасу Березовцу оставалось делать? Спокойной сидеть, бухать и смотреть, как горит достояние мировой культуры? Нет!



Остались еще среди «порохоботов» бойцы с «несгораемым пердаком». Эталон смелости и «прямоты». Тем более что опыт Березовца был востребован телеканалом «Прямой», являющимся улучшенной (в плохом смысле слова) версией «5-го канала», только с Ганапольским, Вереснем, блек-джеком и Березовцом. Как Петру Алексеевичу удается воспроизводить одно и то же в медиа-пространстве? За что ни возьмется – обязательно получается либо «пятый», либо «Роттердам плюс». Не важно. Тарас, как все уже знают, достойно связал пожар в Нотр-Даме с визитом клоуна в Париж. Хорошо, говорит, что Елисейский дворец не сгорел. Креативно, свежо и хайпово. Мгновенный успех поста. Всеобщее признание и критика посла Франции в Украине. Тысячи «порохоботов» люто позавидовали успеху своего более смелого и продвинутого коллеги. Вот почему именно этому утырку, а не им пришла в голову мысль связать пожар с клоуном? Потом, правда, попустило, поскольку, повторюсь, времена немного другие настали. Березовца стали троллить. А когда появился возмущенный твитт французского дипломата, ведущего с «несгораемым пердаком» стало слегка штормить. Понимаете, какое дело… У нас, конечно, безвизовый режим, однако шоппинг в «Галери Лафайет» может накрыться. Лучше «потереть» и написать красивое оправдание. Что Тарас блестяще и исполнил в стиле лидера «порохоботов». Он как бы и извинился, но дал понять, что Зеленский все равно является дебилом.



Какой же он талантливый и многогранный человек. Ну как человек... Глыба! Всего за две недели прошел путь от главкома до замены Зеленского в «95-м Квартале». Володя же не сможет совмещать две должности. А Порошенко сможет! Нет, правда

Что я могу сказать ободряющего: дебаты, дебаты и еще раз дебаты. Непрерывно. Без пауз и скидок на здравый смысл. Не важно, что горит – собор или свиноферма о Львовской области. Только в дебатах может открыться истинный смысл происходящего в стране

Тысячи его собратьев возрадовались. «Обос...лся», нотрдамщик! Включил заднюю, толстоножик!». Это абсолютно нормальные отношения в нашей среде. Ничто так не радует, как макание в дерьмо своего товарища по «фронту». Но времена, тем не менее, наступили стремные. Надю Савченко выпустили. Ночью. Сразу же стали опечатывать и проверять все плавсредства на Днепре, на которых, теоретически, можно установить хорошо смазанный миномет. Желательно «Молот», поскольку вообще страшная штука. Никого не щадит. И подельника Савченко выпустили. Рубана. И хорошо еще, что неделя не пленарная. Она же могла прямо в сессионный зал рвануть. Окончательно деморализовать остатки сподвижников Петра Алексеевича. А вдруг станет добивать из стрелкового оружия? Вы ее видели? Мне реально страшно. Только Петр Алексеевич спасает.Какой же он талантливый и многогранный человек. Ну как человек... Глыба! Всего за две недели прошел путь от главкома до замены Зеленского в «95-м Квартале». Володя же не сможет совмещать две должности. А Порошенко сможет! Нет, правда. Вы его пародию на «Слугу народа» видели? Достойная вещь. Про МВФ вообще в точку. Мимика, жесты, интонации. А помните, как он анекдот про самбу рассказывал? Смысл анекдота я не понял, но Петр Алексеевич очень пластично двигался и пел. Опять же танцы перед стадионом и хит «Ты ж мэнэ пидманула». Мы все поняли, что теряем талантливого пародиста и шоумена. С сольными дебатами он вообще очень круто придумал. Вся страна знает, какова программа главы государства. Ему и оппонент не нужен. Даже «порохоботы» приуныли, поскольку не успевают за полетом мысли своего идейного вдохновителя. Вот последняя новость – «во Львовской области горела свиноферма, погибло 500 свиней». Такой повод для креатива, насмешек над дебильностью Зеленского, тонкой игры смыслов и слов. Бегло пробежался по знакомым мне пабликам. Заглянул на ФУП. Полная тишина. Никто не сравнивает «свиноферму» с Нотр-Дамом! Кошмар. Где вы, «несгораемые пердаки»? Что случилось? И Березовец молчит.Тарас, пятьсот свиней Зеленский лично сжег! Каждую свиноматку перед этим насиловал в особо циничной форме и выкладывал фотки в «Инстаграмм»? Почему только мне приходится высоко держать знамя «порохоботов» в эти тяжелые времена?Поймите меня правильно: я не железный. Даже Ира Геращенко начала ныть по поводу массовых угроз, которые приходят на ее старенькую «Нокиа». Даже не знал, что эта модель может эсемески принимать. Хочу морально поддержать Геращенко. Крепись, Ирина! Ты одна осталась «на передке». Остальные разбежались, как тараканы из горящей свинофермы. Мне, к примеру, было очень стыдно за Гройсмана. Его практически за шкирку приволокли на встречу с представителями как бы бизнеса. Мерзавца отловили буквально возле стойки регистрации Минюста, где он пытался оформить какой-то «БЛОкГройсмана». БЛОГер, мать его. Взяли под потные подмышки и приволокли в зал вместе с президентом. Ему же сейчас нелегко. Встань, поддержи его. Скажи, что «мы единое целое». «Петр Алексеевич, буду с вами до конца. И вашего, и своего». Все, больше ничего от премьера не требуется. Вместо этого премьер очень удачно изображал из себя Парубия в тот момент, когда тому выписывали легендарную справку. Не знаю, как это ему удалось, однако он как бы растворился в кресле на сцене. Вроде бы сидит, носочки поправляет. И одновременно его как бы нет. Хоть кто-нибудь может вспомнить, что сказал Гройсман на этом гребаном форуме? Хоть слово? А он ведь говорил. Однако смысл ускользал от всех, включая Березовца. Впрочем, это уж никого не удивляет.Что я могу сказать ободряющего: дебаты, дебаты и еще раз дебаты. Непрерывно. Без пауз и скидок на здравый смысл. Не важно, что горит – собор или свиноферма о Львовской области. Только в дебатах может открыться истинный смысл происходящего в стране.