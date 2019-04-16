Транзит российского газа резко вырос - Нафтогаз

Российский Газпром резко увеличил объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает Нафтогаз в Twitter во вторник, 16 апреля.



Отмечается, что транзит увеличен из-за ремонта на трубопроводе Ямал-Европа.



"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров", - говорится в сообщении.



В компании подчеркнули, что такое увеличение транзита возможно благодаря надежности украинской ГТС. Также в компании добавили, что это показывает необоснованность строительства российской стороной обходных маршрутов.



Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали. Новые переговоры ожидаются после выборов президента Украины.

