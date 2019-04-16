С начала года произошло более сотни ДТП с участием патрульных

С начала 2019 года в Украине произошло 126 ДТП с участием автомобилей патрульной полиции. Об этом сообщили УНН в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.



"Информируем, что в течение 2018 года на территории Украины с участием служебных автомобилей патрульной полиции произошло 596 ДТП, из которых 144 по вине полицейских патрульной полиции. С 1 января 2019 до 27 марта 2019-го - 126 ДТП, из которых 35 - ДТП с вине полицейских патрульной полиции", - говорится в ответе.

