Джемилев хочет услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы услышать ответ самого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а не его команды на свои пять вопросов относительно временно оккупированного Крыма.



Об этом сообщает телеканал ATR.



«Собственно, это не ответ Зеленского, потому что команда — это такое дело, завтра он может сказать: «Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал». Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского», — сказал Джемилев.



Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.



"Вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области?» — добавил лидер крымскотатарского народа.



Он также спрашивал Зеленского об изменении статуса Автономной Республики Крым, но конкретного ответа лидер крымскотатарского народа не получил.



Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев выступил с открытым обращением к кандидату в президенты Украины Зеленскому, задав ему пять вопросов про Крым. Накануне команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ответила на обращение Мустафы Джемилева.

