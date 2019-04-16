Джемилев хочет услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского

Джемилев хочет услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы услышать ответ самого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а не его команды на свои пять вопросов относительно временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает телеканал ATR.

«Собственно, это не ответ Зеленского, потому что команда — это такое дело, завтра он может сказать: «Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал». Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского», — сказал Джемилев.

Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.

"Вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области?» — добавил лидер крымскотатарского народа.

Он также спрашивал Зеленского об изменении статуса Автономной Республики Крым, но конкретного ответа лидер крымскотатарского народа не получил.

Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев выступил с открытым обращением к кандидату в президенты Украины Зеленскому, задав ему пять вопросов про Крым. Накануне команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ответила на обращение Мустафы Джемилева.